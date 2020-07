Notranja ministra Slovenije in Avstrije za testni nadzor meje z droni in kamerami

Dunaj, 23. julija - Slovenski notranji minister Aleš Hojs in njegov avstrijski kolega Karl Nehammer sta se dogovorila o vzpostavitvi testnega projekta skupnega nadzora meje z droni in kamerami, so sporočili z notranjega ministrstva. Hojs je sicer na ministrski konferenci na Dunaju izrazil zaskrbljenost nad razmerami na področju migracij.