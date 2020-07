Logar v Varšavi z ministrskima kolegoma potrdil odlične odnose med državama

Varšava, 23. julija - Zunanji minister Anže Logar je danes v Varšavi na srečanju s poljskima ministroma za zunanje in evropske zadeve Jackom Czaputowiczem in Konradom Szymanskim potrdil odlične odnose med Slovenijo in Poljsko. Logar je izrazil tudi zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem Slovenije z višegrajsko skupino.