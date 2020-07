Belgija poostrila ukrepe glede nošenja zaščitnih mask

Bruselj, 23. julija - Belgija je danes zaostrila ukrepe glede nošenja zaščitnih mask, to bo od sobote obvezno tudi na tržnicah in drugih mestih, kjer se zbira več ljudi. V državi se namreč bojijo porasta okužb z novim koronavirusom, zato so tudi preložili odpravo nekaterih ukrepov za en mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.