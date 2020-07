Haloškim kmetijam v sklopu projekta Life to Grasslands prikolice za živino

Cirkulane, 23. julija - Petletni evropsko financirani projekt Life to Grasslands (Življenje traviščem), ki so ga partnerji začeli novembra 2015, se letos izteka. Med sodelujočimi je bilo tudi območje Haloz, kjer so danes kot enega od rezultatov projekta 125 vključenim kmetijam v brezplačno souporabo namenili prikolice za prevoz živih živali.