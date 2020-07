V prvem roku na univerze sprejetih dobrih 11.500 študentov

Ljubljana, 23. julija - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes objavili rezultate vpisa v prvi letnik na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/21. Na slovenske univerze je bilo sprejetih 11.567 novih študentov, skupno je bilo sicer oddanih več kot 15.000 vlog.