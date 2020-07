Novomeškim policistom pri posredovanju v Kerinovem Grmu poškodovali dva avtomobila

Novo mesto, 23. julija - Novomeški policisti so v sredo zvečer posredovali v Kerinovem Grmu, kjer je prebivalce motilo sosedovo predvajanje glasne glasbe. Mladoletnemu kršitelju so zasegli zvočnik, kar pa je mladoletnik in nekaj drugih ljudi policistom skušalo preprečiti. V policiste in njihova službena vozila so metali kamenje in steklenice in poškodovali dva avtomobila.