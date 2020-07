Daniel Baier po 12 letih zapustil Augsburg

Augsburg, 23. julija - Daniel Baier je po dolgih 12 letih zapustil nemški prvoligaški nogometni klub Augsburg, so sporočili iz tega bavarskega kolektiva. Obe strani sta se odločili za sporazumno prekinitev pogodbe. 36-letni Baier je od leta 2008 odigral 335 tekem za Augsburg in bil tudi soigralec slovenskega napadalca Tima Matavža med letoma 2014 in 2017.