Ljubljana, 23. julija - Pogrešajo 33-letnega Žiga Bašneca iz Ljubljane, ki so ga nazadnje videli v torek okoli 17. ure na ljubljanski Toplarniški ulici. Pogrešani je visok 186 centimetrov in je suhe postave, ima kratke kostanjevo-sivkaste lase in brado. Oblečen je bil v modre kavbojke in vojaško kratko majico, obute pa je imel črne športne copate.