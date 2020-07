Na Hrvaškem 104 nove okužbe s koronavirusom, tri smrtne žrtve covida-19

Zagreb, 23. julija - Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili 104 okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 so umrli trije ljudje, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Tudi danes je največ na novo okuženih na skrajnem vzhodu države, v vukovarsko-sremski županiji, kjer so od srede zabeležili 27 novih primerov.