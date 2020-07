ZN v okviru boja proti covidu-19 pozivajo k začasnemu temeljnemu dohodku za najrevnejše

New York, 23. julija - Skoraj tri milijarde najrevnejših ljudi na svetu bi moralo začasno prejemati temeljni dohodek, da bi s tem upočasnili širjenje novega koronavirusa, v poročilu, objavljenem v sredo, poziva Razvojni program Združenih narodov (UNDP). S temi sredstvi bi lahko najrevnejšim zagotovili dostop do hrane in zdravstvene oskrbe.