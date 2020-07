Pisatelj z nakupom 400 izvodov lastne knjige izgubil mesto na lestvici Top 10

London, 25. julija - Pisatelj Mark Dawson je z nakupom 400 izvodov svojega romana The Cleaner prišel na lestvico desetih najbolj prodajanih knjig časnika Sunday Times, a je Nielsen BookScan, ki spremlja knjižno prodajo, preračunal številke in roman je izgubil svoje mesto na lestvici. Z nakupom je roman prišel s trinajstega na osmo mesto, piše britanski The Guardian.