Izpusti onesnaževal v zrak v EU leta 2018 upadli

Bruselj, 25. julija - Izpusti najbolj škodljivih onesnaževal zraka, med katerimi so drobni delci (PM2,5), dušikovi oksidi (NOx) in amoniak (NH3), so se leta 2018 v EU znižali, kaže poročilo Evropske agencije za okolje (EEA). Agencija ob tem opozarja, da je napredek po državah članicah neenoten; v nekaterih se je onesnaževanja zraka v določenih kategorijah tudi okrepilo.