Zdravstveni zavodi in blagovne rezerve z javnimi naročili v obnovo zalog zaščitne opreme

Ljubljana, 23. julija - Od uradnega konca epidemije covida-19 so zdravstveni zavodi znova zadolženi za nakup zaščitne opreme, nekateri so že objavili razpise. Poleg tega se še julija obeta skupno naročilo pod okriljem združenja zdravstvenih zavodov. Zavod za blagovne rezerve pa je objavil javna razpisa za obnovo zalog opreme in pripravo na nadaljevanje epidemije.