Koronavirus spodbudil povpraševanje po izdelkih Tika Kobarid

Kobarid, 26. julija - Proizvajalec medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo Tik Kobarid je na poti do še enega uspešnega leta. Potem ko so zadnjih nekaj let prihodki stalno rasli, so bili v letošnjem prvem polletju že devet odstotkov nad načrtovanimi. Povpraševanje po njihovih izdelkih je močno spodbudil izbruh koronavirusa.