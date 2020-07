Zdravstveni delavec celjske bolnišnice okužen z novim koronavirosum, okužba tudi v vrtcu

Celje, 23. julija - V celjski bolnišnici so danes pri zdravstvenem delavcu z oddelka za intenzivno interno medicino evidentirali okužbo z novim koronavirusom. Zaposlene, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, so napotili na testiranje in v samoizolacijo. V celjskem vrtcu Tončke Čečeve v enoti Center pa je okužena strokovna delavka.