Pred 160 leti se je rodil umetnik sloga art nouveau Alfons Mucha

Praga, 24. julija - Pred 160 leti se je na današnji dan rodil slikar in oblikovalec Alfons Mucha, ki je bil eden glavnih predstavnikov sloga art nouveau. Zaslovel je s stilizirano plakatno umetnostjo, ustvaril pa je tudi bogato zbirko slik, oglasov, knjižnih ilustracij in načrtov za nakit. Njegova dela so bila v Sloveniji predstavljena v Radovljici in v Lendavi.