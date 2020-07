Ljubljana, 23. julija - Minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj bosta danes ob 16.30 obiskala Dom starejših Hrastnik na Novem logu 4A v Hrastniku, po zaključku sestanka pa bodo pred domom podane izjave za medije, so sporočili iz Občine Hrastnik.