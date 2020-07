Murskosoboški policisti zasegli ukraden Lamborghini

Turnišče, 23. julija - Policisti so prejšnji petek med kontrolo prometa na pomurski avtocesti zasegli avtomobil znamke Lamborghini. 41-letni Nizozemec je avto, vreden 300.000 evrov, sicer najel. Pri kontroli pa so policisti ugotovili, da je bilo vozilo ukradeno v Nemčiji. Policisti so vozilo zasegli in bo vrnjeno lastniku, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.