Astronom določil datum Vermeerove slike Pogled na Delft

Haag, 25. julija - Profesor astronomije na univerzi v Teksasu Donald Olson verjame, da je ugotovil datum in uro, ko je nizozemskega mojstra Johannesa Vermeera prevzel pogled na mesto Delft s pristaniščem, ki ga je upodobil na svoji oljni sliki Pogled na Delft. To naj bi bilo 3. septembra 1659 ob 8. uri zjutraj, piše britanski The Guardian.