Unai Emery novi trener Villarreala

Valencia, 23. julija - Baskovski trener Unai Emery je prevzel vodenje španskega prvoligaša Villarreala, so sporočili iz kluba. Nekdanji trener Arsenala, Paris Saint-Germaina in Seville je z rumeno podmornico podpisal triletno pogodbo, nasledil pa bo Javierja Calleja, ki je klub popeljal do petega mesta na lestvici španskega prvenstva.