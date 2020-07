Na Starem trgu se začenja festival Dobimo se pred Škucem

Ljubljana, 24. julija - Z glasbeno predstavo Pionirskega dom Lena in Lenart v režiji Igorja Bračiča se bo drevi na Starem trgu začel festival Dobimo se pred Škucem, ki bo do 2. avgusta ponudil koncerte, predstave za otroke in odrasle ter ustvarjalne delavnice. Nocoj pa bodo odprli tudi razstavi mladih ustvarjalcev Cirkus stop in postavitev Podmladek 5.