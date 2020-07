V Mehiki našli domnevno najstarejše sledi človeka v Ameriki

Ciudad de Mexico, 24. julija - Vse kaže, da je človek živel v Ameriki že pred več kot 30.000 leti, kar je enkrat več, kot so znanstveniki domnevali doslej. O tem so prepričani arheologi, ki so v votlini Chiquihuite v mehiški zvezni državi Zacatecas našli kamnito orodje, poroča agencija dpa.