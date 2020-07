V vipavskem Centru starejših Pristan so prvi okuženi že ozdraveli

Vipava, 23. julija - V Centru starejših Pristan v Vipavi so iz rdeče cone že prišli prvi stanovalci, ki so bili okuženi z novim koronavirusom. V rdeči coni so tako še štirje stanovalci, trije pa so lahko ponovno v svojih sobah. Na delo so se vrnili tudi štirje zaposleni, saj jih je v karanteni le še sedem, je za STA povedal direktor centra Martin Kopatin.