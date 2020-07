Svetovni rekorder Van Niekerk upa na konec nočne more

Johannesburg, 23. julija - Južnoafričan Wayde van Niekerk, svetovni rekorder v teku na 400 m, upa da se njegova nočna mora končuje. Po več kot dveh letih težav s poškodbami se je olimpijski in dvakratni svetovni prvak februarja letos vrnil na atletske steze in na domačih mitingih slavil v tekih na 100 in 200 metrov, nadaljevanje sezone pa je preprečil covid-19.