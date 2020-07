Evroposlanci kritični do znižanja sredstev za zdravstvo in raziskave v svežnju za obnovo

Bruselj, 23. julija - Evropski poslanci so bili v današnji razpravi s predsednikoma Evropskega sveta Charlesom Michelom in Evropske komisije Ursulo von der Leyen o svežnju za obnovo po pandemiji covida-19 kritični do rezov na področjih zdravstva, raziskav in digitalizacije. Poudarili so tudi pomen vladavine prava in vzpostavitve lastnih virov sredstev.