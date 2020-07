V trboveljskem mestnem parku obnovili sončno uro

Trbovlje, 23. julija - V trboveljskem mestnem parku so obnovili sončno uro, ki park krasi od leta 2003. Uri so tako ponovno dodali senčno palico, ki je manjkala, uro očistili in prenovili ploščo pod njo. Poleg sončno-časovne skulpture pa so postavili še tablo z navodili branja sončne ure, kajti na njej je kar pet različnih sončevih časov.