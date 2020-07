ZPS: Le redki pakirani čevapčiči brez dodatkov, poreklo mesa pogosto neznanka

Ljubljana, 23. julija - Pakirani čevapčiči slovenskih proizvajalcev se precej razlikujejo; delež mesa v pripravku je različen, redki so brez aditivov ter dodatkov za povečanje prostornine in vezavo vode, poreklo mesa pogosto ostaja uganka, je v testu ugotovila Zveza potrošnikov Slovenije (ZSP). Pri nakupu svetuje pozornost med drugim glede sestavin in barve.