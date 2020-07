Mariborčana priprli zaradi serije vlomov

Maribor, 23. julija - Mariborski policisti so prijeli 37-letnega Mariborčana ki je v ponedeljek popoldne za stanovanjsko hišo na Radvanjski cesti vlomil v osebni avtomobil. Pri tem so ugotovili, da naj bi v preteklosti storil še vsaj sedem podobnih kaznivih dejanj, zaradi česar so ga pridržali, dežurna preiskovalna sodnica pa je zanj odredila pripor.