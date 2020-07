Ptujska komunala odslej z avtomatskim nadzorom porabe in kakovosti vode

Ptuj, 26. julija - Ptujska komunala je skupaj s podjetjem Schneider Electric, ki se ukvarja z digitalno transformacijo upravljanja energije, izvedla obsežno modernizacijo sistema, ki jim omogoča avtomatski nadzor porabe in kakovosti vode. Po zaslugi novega sistema so na vsega tretjino zmanjšali komunikacijske stroške in povečali zanesljivost delovanja.