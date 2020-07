V Kranju zaključen projekt kolesarskih povezav

Kranj, 25. julija - V Kranju zaključujejo dobra dva milijona evrov vreden projekt, s katerim bo Kranj z okolico s pomočjo državnih in evropskih sredstev bogatejši za skupno skoraj devet kilometrov doslej manjkajoče kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce. S tem se izboljšuje prometna varnost za kolesarje in za pešce.