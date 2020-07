V Južni Afriki rekordno število smrti zaradi covida-19

Johannesburg, 23. julija - V Južni Afriki so v zadnjih tednih zabeležili skoraj 60 odstotkov več naravnih smrti kot običajno, kar nakazuje, da je novi koronavirus zahteval veliko več življenj, kot kažejo uradni podatki. V sredo so zabeležili rekordno število smrti zaradi covida-19, in sicer 572, skupaj doslej že 5940. Doslej se je okužilo skoraj 395.000 ljudi.