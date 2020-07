V sredo kar deset novih okužb v Hrastniku, pet v Ljubljani

Ljubljana, 23. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v sredo potrdili v 13 občinah po državi, od tega kar deset v Hrastniku, kjer je žarišče v domu starejših, ter pet v Ljubljani. Prvo okužbo sploh so zaznali na Polzeli, s tem pa se je število občin, kjer so doslej odkrili najmanj eno okužbo, povzpelo na 166.