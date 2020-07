Joan Baez nagrada Woddy Guthrie za življenjsko delo in humanitarni angažma

New York, 23. julija - Ameriška kantavtorica in borka za človekove pravice Joan Baez bo dobila letošnjo nagrado, ki nosi ime enega najpomembnejših ameriških folk glasbenikov Woddyja Guthrieja. Dobila jo bo za življenjsko delo v glasbi in humanitarni angažma, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz Centra Woddy Guthrie. Podelitev bo avgusta na spletu.