Evropske borze razpete med dobrimi in slabimi novicami

Frankfurt, 23. julija - Evropske borze so današnji trgovalni dan začele neenotno. Po eni strani rast spodbujajo poslovni rezultati nekaterih velikih borznih družb v ZDA in pričakovanje novih stimulativnih ukrepov v velikih svetovnih gospodarstvih, po drugi pa vlagatelje skrbi stopnjevanje napetosti med ZDA in Kitajsko. Evro pridobiva.