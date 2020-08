Epidemija prekinila tudi praktično izobraževanje

piše Domenika Presekar

Ljubljana, 8. avgusta - Epidemija novega koronavirusa je prinesla številne spremembe. Izobraževanje se je v veliki meri preselilo na splet. A le redki dijaki in študentje so na daljavo uspeli opraviti praktični del izobraževanja. Nekaterim je prakso uspelo narediti še pred epidemijo, preostali pa so jo prestavili na čas po epidemiji oz. v prihodnje šolsko leto.