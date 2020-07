Telekom Slovenije s prvim komercialnim omrežjem 5G

Ljubljana, 23. julija - Telekom Slovenije je na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz, ki ga uporablja tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavil prvo nacionalno komercialno mobilno omrežje pete generacije (5G). Pokritost z omrežjem bo sprva okoli 25-odstotna, do konca leta pa naj bi presegla 33 odstotkov, so sporočili.