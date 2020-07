Nizozemec v Slovenijo nezakonito pripeljal 24 Afganistancev in pet Somalijk

Ljutomer, 23. julija - V kraju Presika v ljutomerski občini so policisti v sredo ustavili kombi, ki ga je vozil državljan Nizozemske, v tovornem delu pa prevažal 29 tujcev. V državo je nezakonito pripeljal 24 državljanov Afganistana in pet državljank Somalije, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.