Kanadsko sodišče razsodilo, da ZDA niso varna država za prosilce za azil

Ottawa, 23. julija - Kanadsko zvezno sodišče je v sredo razsodilo, da dogovor o pravici do azila med Kanado in ZDA ni veljaven, ker ZDA beguncem kršijo človekove pravice. Dogovor o varni tretji državi (STCA) med ZDA in Kanado iz leta 2004 beguncem omogoča, da zaprosijo za mednarodno zaščito v prvi varni državi, v katero vstopijo, poroča na spletni strani britanski BBC.