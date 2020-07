Minister Vizjak podpisal pogodbo o sofinanciranju obnove vrtca in šole v Kranju

Ljubljana, 23. julija - Minister za okolje Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju dozidave in rekonstrukcije vrtca in Osnovne šole Simon Jenko v Kranju. Za ureditev poslopja nekdanje srednje ekonomske šole bo namenjenih največ 4,26 milijona evrov, do največ 80 odstotkov pa bo sofinancirala Evropska unija, so sporočili z ministrstva.