Mediji: Poleg rokometne zdaj tudi celjska nogometna trdnjava?

Ljubljana, 23. julija - Slovenski tiskani in ostali mediji so se poklonili zgodovinskemu naslovu Celjanov, ki so si v svojem 100-letnem obstoju kluba prvič pokorili konkurenco slovenskega nogometa. V 29. sezoni državnega prvenstva so presenetili oba favorita ter po remiju na odločilni tekmi proti Olimpiji (2:2) končali pred drugim Mariborom in tretjo Olimpijo.