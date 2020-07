V Latinski Ameriki več kot štiri milijone okužb z novim koronavirusom

Brasilia, 23. julija - V Latinski Ameriki in Karibih je število okužb z novim koronavirusom preseglo štiri milijone; polovico teh okužb so potrdili v Braziliji. Latinska Amerika je v pandemiji covida-19 ena od najhuje prizadetih regij, kjer so doslej potrdili 4.040.925 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 172.886 bolnikov.