Liverpool dvignil pokal po zmagi, v premier ligo Leeds United in West Bromwich Albion

Liverpool, 23. julija - Nogometaši Liverpoola so v predzadnjem krogu premier lige v derbiju na domačem igrišču s 5:3 premagali Chelsea in s tem po sinočnji tekmi s pokalom v rokah proslavili naslov prvaka, ki so ga osvojili že pred časom. V premier ligo sta se uvrstila Leeds United in West Bromwich Albion.