Dragić za uvod na pripravljalni tekmi ob zmagi Miamija 11 točk

Orlando, 23. julija - Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je v prvi pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem sezone severnoameriške lige NBA ob zmagi njegove ekipe Miami Heat proti Sacramento Kings s 104:98 igral v prvi postavi in v 11 minutah in prav toliko sekundah dosegel 11 točk, ujel je dve žogi ter po enkrat podal in žogo ukradel.