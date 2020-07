Trump bo v Chicago poslal dodatne enote zvezne policije

Washington, 23. julija - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo sporočil, da bo zaradi ponovnega porasta nasilja in kriminala v Chicago in nekatera druga večja ameriška mesta poslal dodatne enote zvezne policije. Zakon o javnem redu in miru je postal ključni načrt Trumpa za ponovno izvolitev na novembrskih volitvah, poroča BBC.