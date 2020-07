Celje, 22. julija - Nogometaši Celja so državni prvaki za sezono 2019/20. V današnji odločilni tekmi 36., zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije so na domačem stadionu igrali neodločeno 2:2 (1:0) z neposrednim tekmecem v boju za prvo mesto Olimpijo in si priigrali naslov.