Wast Ham se je dokončno rešil v Manchestru

Manchester, 22. julija - Nogometaši Manchester Uniteda so v angleškem prvenstvu sicer nadaljevali niz neporaženosti, toda z remijem 1:1 proti Wast Hamu ne morejo biti zadovoljni. Na lestvici so sicer vsaj začasno prišli na tretje mesto, prehiteli Leicester in se po točkah izenačili s Chelseajem, ki ima danes še tekmo z Liverpoolom, toda pričakovali so vse tri točke.