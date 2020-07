Jure Cvetko imenovan za direktorja rokometnega EP 2022

Ljubljana, 22. julija - Člani predsedstva Rokometne zveze Slovenije (RZS) so na današnji seji soglasno odločili, da bo Jure Cvetko direktor ženskega evropskega prvenstva 2022. Slovenija bo zaključni turnir, ki bo predvidoma med 4. in 22. novembrom 2022, priredila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo.