Kickstarter od septembra tudi uradno v Sloveniji

Ljubljana, 25. julija - Spletna platforma za množično financiranje Kickstarter bo od septembra uradno na voljo tudi v Sloveniji. Doslej so uporabniki za predstavitev na platformi namreč potrebovali podjetje, registrirano v tujini. Do konca lanskega leta je bilo na Kickstarterju predstavljenih 219 slovenskih projektov in zbranih 6,8 milijona evrov.