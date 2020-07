Popoldne več občin zajele obilne padavine z udari strel in močnejšim vetrom

Ljubljana, 22. julija - Popoldne so obilne padavine z udari strel in močnejšim vetrom povzročale težave v več slovenskih občinah, predvsem v osrednji in severni Sloveniji. Gasilci so zaradi meteornih voda črpali vodo iz objektov, odstranjevali podrta drevesa, v Prevaljah v občini Lukovica pa gasili požar na gospodarskem poslopju, ki ga je povzročila strela.