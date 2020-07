Plenković danes po podporo sabora za svojo novo vlado

Zagreb, 23. julija - Poslanci v hrvaškem parlamentu bodo danes razpravljali o programu in sestavi nove vlade, ki ju bo predlagal mandatar ter dosedanji predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković. Pričakovati je, da bo večina saborskih poslancev podprla novo desnosredinsko vlado HDZ in koalicijskih partneric, ki bo imela 16 ministrstev.